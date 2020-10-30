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  30 октября 2020
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В Узбекистане от коронавируса умер ученый-тюрколог Андрей Кубатин

CentralAsia (UZ) -  Ученый-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин скончался 29 октября от осложнений, вызванных коронавирусом.

Андрей Кубатин написал, что находится в больнице, 15 октября. Позже стало известно, что он проходил лечение с диагнозом коронавирус.

А. Кубатин, работавший старшим преподавателем Ташкентского государственного института востоковедения, был арестован в 2017 году при передаче из своего личного архива, состоящего из редких книг, копий сотруднику турецкого агентства TIKA, который хотел издать туристический гид по Узбекистану. В отношении ученого было заведено уголовное дело по статье 157 («Измена государству») УК Узбекистана.

1 декабря 2017 года суд приговорил его к 11 годам тюремного заключения. В сентябре прошлого года ученый был реабилитирован решением Ташкентский областной суд по уголовным делам.

Андрей Кубатин работал в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре истории Китая. Он проводил исследования в области средневековой истории Средней Азии, истории тюркских народов, а также занимался историей иранских народов — иранологией, согдологией.

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