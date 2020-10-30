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  30 октября 2020
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В Монголии за сутки от коронавируса выздоровел еще один пациент

CentralAsia (MNG) -  В Монголии еще один пациент, ранее заболевший коронавирусом, выздоровел и был выписан из больницы. Таким образом, общее число выздоровевших в стране увеличилось до 313. Об этом заявил в пятницу директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

По его словам, за минувшие два дня в Монголии было проведено 1242 теста на коронавирус, все результаты отрицательные. «Общее количество случаев заражения COVID-19 остается прежним — 340 человек. Все подтвержденные случаи являются завозными», - добавил он.

27 человек проходят лечение, случаев смерти не было зафиксировано. Из 27 пациентов у 19 болезнь протекает в легкой форме, а состояние 8 человек врачи оценивают как тяжелое.

Из 313 выздоровевших 3 человек проходят реабилитацию в санаториях, 9 — под домашним наблюдением, 301 человек снят с наблюдения.

Коронавирус в Монголии
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