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  30 октября 2020
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В Подмосковье обнаружили бездомного ребёнка, который проживал в самодельной хижине с отцом из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Московской области полицейские начали проверку по факту обнаружения в Балашихе ребенка, который около двух недель проживал в самодельной постройке вместе с приезжим из Узбекистана. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что в микрорайоне 1 Мая на детской площадке находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. Информация подтвердилась. Полицейские установили, что мальчик около двух недель жил в самодельной постройке вместе с 46-летним приезжим из Средней Азии, предположительно отцом.

Ребенка направили в медицинское учреждение. Подтверждено, что в отношении него не совершали противоправных действий, пишет агентство городских новостей «Москва».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Как пишет «Ридус», мальчик жил в лагере для бездомных, его жители точно не знают его возраст, но предполагают, что ему от шести до восьми лет. Мать мальчика скончалась весной, а его отец — уроженец Узбекистана — не может вернуться домой вместе с сыном из-за пандемии. При этом о ребенке он заботится и иногда отправляет его помыться и постирать одежду к знакомым. Никаких документов ни у мужчины, ни у ребенка не оказалось. Службы опеки проводят собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела.

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