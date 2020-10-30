На Маршалловых островах выявлены первые случаи коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:40, 30 октября 2020
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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день пандемия коронавируса затронула 216 стран и территорий. Свободными от от вируса остаются лишь несколько государств.
Как сообщает ВВС, за прошедшие сутки коронавирус был впервые выявлен на Маршалловых островах.
Маршалловы острова — это маленькое государство в Тихом Океане. Расположилось на 5 островах и 3 десятках атоллов. Известно, как туристическое направление, территория, где США испытывали ядерное оружие и оффшорный бизнес-центр.
Тем временем число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча человек умерло, 81,5 тыс. находятся в тяжелом и критическом состоянии.