В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 128 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 187 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 209;
- Нур-Султан - 13 824;
- Атырауская область - 11 068;
- Карагандинская область - 10 088;
- Восточно-Казахстанская область - 8422;
- Западно-Казахстанская область - 6818;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4819;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4086;
- Павлодарская область - 3978;
- Акмолинская область - 3378;
- Туркестанская область - 3349;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3232;
- Костанайская область - 3202;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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