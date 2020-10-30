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  30 октября 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 128 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 187 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 209;

- Нур-Султан - 13 824;

- Атырауская область - 11 068;

- Карагандинская область - 10 088;

- Восточно-Казахстанская область - 8422;

- Западно-Казахстанская область - 6818;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4819;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4086;

- Павлодарская область - 3978;

- Акмолинская область - 3378;

- Туркестанская область - 3349;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3232;

- Костанайская область - 3202;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане
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