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  30 октября 2020
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Американские ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса

CentralAsia (CA) -  Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией Дерматологии обнаружили, что переболевшие коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами, пишет РИА Новости.

Ученые проанализировали 1000 случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. Из них у 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции была информация о длительности подобных симптомов, согласно которой средняя их продолжительность составила 12 дней. Однако исследователи обнаружили несколько пациентов, у которых кожные симптомы проявлялись на значительно более продолжительный период. Исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений заболевания на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней, и еще два с продолжительностью более 130 дней.

Согласно данным Telegraph, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.

Ученые отметили, что ранее медицина не выделяла подгруппу пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания.

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