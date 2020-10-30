В Туркменистане посадят 25 миллионов деревьев к празднику нейтралитета

CentralAsia (TM) - К 25-летию нейтралитета Туркменистана, который будет отмечаться 12 декабря, будет высажено 25 миллионов деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа «Ватан».

Документ предписывает дополнительно к 10 миллионам высаженным весной саженцев обеспечить посадку на территории велаятов и города Ашхабада осенью 2020 года 15 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Половину из них предстоит посадить министерствам, ведомствам и хякимлику Ашхабада. Вторую половину – велаятским администрациям.

Документом также предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды в достаточном количестве обеспечить министерства, отраслевые ведомства, хякимлики велаятов и города Ашхабада саженцами винограда и трёхлетними саженцами деревьев, а также осуществлять контроль за проведением посадок и уходом за ними.

Всенародная озеленительная акция намечена на 7 ноября.