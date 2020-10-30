В Узбекистане строится первый монолитный путепровод

CentralAsia (UZ) - Для жителей и гостей Самарканда строится новый путепровод на основе проекта, разработанного в сотрудничестве со специалистами Российской Федерации.

Согласно проекту путепровод имеет высоту 5,5 м, длину 110 м, ширину 28,9 м и два съезда в разные стороны по направлению движения. Основная дорога - шестиполосная по три в одну и в другую, сообщили в компании "Узбекистон темир йуллари".

Планируется, что после ввода в эксплуатацию пропускная способность на новом сооружении составит около 600 автотранспорта в час, а в сутки - порядка 14 000 автомобилей. Промежуточные опоры представляют собой цельнотянутые трехрядные балки различной строительной высоты. Длина промежуточной опоры на обоих концах составляет 33 метра, а длина средней промежуточной опоры – 42. Всего планируется уложить 6 тысяч кубометров бетона, в настоящее время уже уложено 3 тысячи.

Сообщается, что в данном проекте впервые используются деформационные швы, которые представляют собой разновидность резинометаллического покрытия, позволяющее передвигаться транспортному средству по ширине и длине путепровода плавно и практически бесшумно.