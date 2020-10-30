Главный инфекционист Таджикистана заявил, что страна готова ко второй волне коронавируса

CentralAsia (TJ) - Таджикистан, как и все страны региона, готовится ко второй волне коронавируса. И хотя несоблюдение профилактических мер грозит стране весьма пессимистичным сценарием, система здравоохранения к нему готова, заявил главный инфекционист республики Эркин Рахманов.



«Если вторая волна все-таки будет, у нас хотя бы резервы готовы. Мы оснастили дополнительными аппаратами ИВЛ инфекционную городскую клиническую больницу Душанбе, в нашем распоряжении 500 коек в стационарах и еще 160 - в специальных вагончиках, предоставленных Узбекистаном. Но надеюсь, их не придется задействовать, при нынешнем числе выздоравливающих — 45-50 в сутки мы сумеем сдержать пандемию», - рассказал Рахманов Sputnik Таджикистан.



На данный момент, как сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19, в Таджикистане зарегистрировано 10 939 зараженных, скончались 82 человека.

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