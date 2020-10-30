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  30 октября 2020
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Глава МИД Таджикистана принял участие в видеоконференции министров иностранных дел Диалога Индия — Центральная Азия

CentralAsia (TJ) -  По инициативе Индии 28 октября прошла вторая встреча министров иностранных дел Диалога Индия-Центральная Азия в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Диалога, а также исполняющий обязанности Министра иностранных дел Афганистана в качестве гостя.

В ходе встречи участники Диалога обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области политики и безопасности между Индией и странами Центральной Азии, продвижения взаимодействия и укрепления партнерства в регионе, а также расширения торгово-экономического сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в своем выступлении министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Мухриддин отметил, что сотрудничество с Индией, в том числе в рамках Диалога Индия-Центральная Азия и других форматах регионального взаимодействия, имеет особое значение для Таджикистана.

На встрече была подчеркнута важность соединения транспортных артерий для увеличения региональной торговли, а также сближения народов Индии и Центральной Азии. В этой связи стороны выступили за дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона.

Касаясь вопросов регионального сотрудничества, С. Мухриддин указал на важность реализации проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства, подчеркнув расширение экспортных возможностей, а также беспрепятственное перемещение товаров.

Стороны также отметили важность расширения регионального сотрудничества в сферах здравоохранения, культуры, образования и туризма. Касаясь пандемии, стороны призвали к эффективным совместным мерам по предотвращению дальнейшего распространения инфекции и восстановлению устойчивого социально-экономического развития региона.

С целью установления мира в Афганистане, а также расширения регионального сотрудничества в области энергетики и транспортировки товаров, министры подчеркнули необходимость продолжения участия Афганистана в Диалоге Индия-Центральная Азия в качестве важной транзитной страны.

По итогам второй встречи Диалога Индия-Центральная Азия было принято Совместное заявление.

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