Южная Корея и Монголия с 2021 года снизят тарифы на товары

CentralAsia (MNG) - В пятницу Министерство финансов Южной Кореи заявило, что Корея и Монголия снизят тарифы на некоторые товары, начиная со следующего года, поскольку Улан-Батор присоединился к региональному торговому пакту, известному как Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (AТТС).

Согласно сделке, Южная Корея снизит тарифы в среднем на 33,4 процента на 2797 товаров, а Монголия снизит тарифы в среднем на 24,2 процента на 366 наименований, говорится в заявлении ведомства.

Ожидается, что присоединение Монголии к AТТС поможет двум странам расширить торговые связи.

В настоящее время Монголия заключила двустороннее соглашение о свободной торговле только с Японией.

Южная Корея является участником AТТС, в которую также входят Китай, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка и Индия.

AТТС было создано в 1975 году, и Китай присоединился к соглашению в 2011 году.

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