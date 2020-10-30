[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея и Монголия с 2021 года снизят тарифы на товары

CentralAsia (MNG) -  В пятницу Министерство финансов Южной Кореи заявило, что Корея и Монголия снизят тарифы на некоторые товары, начиная со следующего года, поскольку Улан-Батор присоединился к региональному торговому пакту, известному как Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (AТТС).

Согласно сделке, Южная Корея снизит тарифы в среднем на 33,4 процента на 2797 товаров, а Монголия снизит тарифы в среднем на 24,2 процента на 366 наименований, говорится в заявлении ведомства.

Ожидается, что присоединение Монголии к AТТС поможет двум странам расширить торговые связи.

В настоящее время Монголия заключила двустороннее соглашение о свободной торговле только с Японией.

Южная Корея является участником AТТС, в которую также входят Китай, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка и Индия.

AТТС было создано в 1975 году, и Китай присоединился к соглашению в 2011 году.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10,9 тысяч
  • В России число жертв коронавируса превысило 27 тысяч
  • За сутки в Казахстане коронавирусная пневмония выявлена у 174 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com