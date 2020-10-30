В Европе обнаружили новый штамм коронавируса

CentralAsia (CA) - Летом по Европе начала распространяться новая разновидность коронавируса, выяснили ученые из Швейцарии и Испании. Штамм получил обозначение 20A.EU1. Об этом сообщается на сайте Базельского университета.

Как отмечают исследователи, SARS-CoV-2 представлен во множестве разных вариантов, обусловленных небольшими мутациями в генетической структуре вируса. Насколько новый штамм опаснее прежнего коронавируса, пока не известно.

Ученым удалось выяснить, что новый штамм появился среди сельскохозяйственных рабочих на северо-востоке Испании. 20A.EU1 стремительно распространился по стране и теперь представлен в до 80% случаев коронавируса в Испании.

После открытия границ в Европе в июле 20A.EU1 активно распространяется по всему континенту. Он уже обнаружен в 12 европейских странах, а также в Новой Зеландии и Гонконге. Но в последних вспышках заболевания виноват не только он. «Это не единственная разновидность вируса, которая распространяется в последние недели и месяцы», - сказал профессор Университета Базеля Рихард Неер.