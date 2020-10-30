В Узбекистане задержан пользователь TikTok, разорвавший Коран

CentralAsia (UZ) - В соцсетях 29 октября этого года было распространено видео с демонстрацией того, как мужчина разрывает священную книгу мусульман Коран.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в ходе расследования была установлена личность, снявшая видео и разместившая его в социальных сетях.

По результатам расследования возбуждено уголовное дело по статье 156 (2) Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды), ведется следствие.

Подобные действия по законодательству страны наказываются штрафом до шестисот базовых расчетных величин ($13400) или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.