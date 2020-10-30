Швеция может стать первой в мире страной без наличных денег

CentralAsia (CA) - Объемы использования наличных денег в Швеции упали до минимума, следует из отчета Национального банка страны.

Общая стоимость наличных денег в обращении составляет всего 1% от ВВП — это самый низкий показатель среди всех стран мира. Для сравнения, в еврозоне эта цифра в десять раз выше, сообщает Dagens Nyheter.

В наличных в Швеции совершаются только мелкие платежи, и то редко. Зато шведы, в том числе пожилые, массово пользуются платежными приложениями, а также платят банковской картой или при помощи мобильного телефона. В период пандемии бесконтактные способы расчета стали особенно популярными, отмечают эксперты.

С исчезновением наличных уходят в прошлое ограбления банков и магазинов. А вот число случаев кибермошенничества, в том числе взломов карт и краж банковских данных, растет.

Но даже в Швеции есть принципиальные противники безналичных платежей. Например, члены организации «Бунт за наличные» (Kontantupproret) задаются вопросом, что будет со страной, если в случае войны или иного кризиса электронные системы перестанут работать.