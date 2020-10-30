В Монголии пройдет велопарад к 381-й годовщине Улан-Батора

CentralAsia (KZ) - По случаю 381-й годовщины основания Улан-Батора, столицы Монголии, администрация губернатора Улан-Батора и Комитет по спорту, а также Федерация велосипедного спорта Монголии организуют в субботу 31 октября общественный фестиваль «День велосипеда».

Цель мероприятий — популяризация общественного спорта и физической активности, развитие Улан-Батора как центра бизнеса и туризма в Юго-Восточной Азии и поощрение использования велосипедов.

Маршрут парада начинается в Национальном парке в 09:00, проходит около 16 километров маршрута и заканчивается в том же месте.

В параде могут участвовать все велосипедисты старше 16 лет. Кроме того, в этот день будут проводиться соревнования по маунтинбайку и экстремальным тропам, а также другие виды велоспорта.

Улан-Батор был заложен в 1639 году и получил название «Урга». Слово «Урга» — русского происхождения, оно произошло от монгольского Өргөө, которое означает «дворец, ставка знатного человека». Сами же монголы называли город Их Хурээ (Их Хүрээ) — «большой монастырь». Это название появилось в 1778 году, когда главный монастырь окончательно разместился на нынешнем месте, на берегу Туул.

Сегодня Улан-Батор — политический, коммерческий, культурный и научный центр Монголии, а также важный финансовый центр всей Азии. Он является крупным транспортным узлом. Город обслуживается международным аэропортом Чингисхана и двумя аэродромами, строится новый международный аэропорт. Железнодорожный вокзал Улан-Батора является центром регионального и международного железнодорожного сообщения.

Туристов привлекают исторический центр Улан-Батора и священная гора Богд-Хан-Уул в черте города, внесённая в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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