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  30 октября 2020
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В Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки реальной стоимости лекарств в аптеках

CentralAsia (UZ) -  Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан запустило Telegram-бот, в котором можно узнать о максимальной розничной цене на лекарства. Об этом сообщило УзА.

По данным агентства, в последнее время наблюдается дефицит и искусственное завышение цены на некоторые препараты. Потребители жалуются на необоснованно завышенные цены на противовирусные и жаропонижающие средства.

Для удобства потребителей поиск лекарственных средств в @dorinarx_bot возможен по международному непатентованному или торговому названию. База бота уже содежит информацию о более чем двух тысячах торговых наименований лекарств. И список будет пополняться. По своему запросу потребитель сможет узнать торговое наименование препарата, рекомендованную дозировку, вид упаковки, производителя, международное непатентованное наименование, предельную розничную цену.

В Узбекистане установлен порядок применения предельных торговых надбавок. Аптеки не имеют право набавлять на реализуемые лекарства более 20 процентов от оптовой стоимости приобретенного им лекарства, а оптовые компании - более 15 процентов от базовой цены. Систематические (два и более раза в течение одного года) нарушения аптеками лицензионных требований и условий, в том числе порядка ценообразования на лекарственные средства, могут быть основанием для прекращения действия лицензии аптеки.

При обнаружении реализации лекарственных препаратов выше установленной предельной розничной стоимости потребитель может обратиться в Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан.

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