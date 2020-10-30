Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный вчера впервые после отравления появился в прямом эфире YouTube-канала «Навальный Live».



Как передает немецкий телеканал Deutsche Welle, он подключился к эфиру из Германии.



Навальный отметил, что медики по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.



«Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул», - рассказал он.



Алексей Навальный также прокомментировал слова президента России Владимира Путина, что западные страны не предоставляют Москве биоматериалы и официальное заключение, подтверждающее, что оппозиционер был отравлен «Новичком».



«У России как страны-члена ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) имеются все медицинские данные, все доказательства. Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей», - сказал Навальный.



Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин.



Эксперты спецлаборатории бундесвера, проведя по просьбе берлинской клиники «Шарите» токсикологический анализ проб, взятых у Навального, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок».