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  30 октября 2020
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Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир
Алексей Навальный
Алексей Навальный

CentralAsia (CA) -  Российский оппозиционер Алексей Навальный вчера впервые после отравления появился в прямом эфире YouTube-канала «Навальный Live».

Как передает немецкий телеканал Deutsche Welle, он подключился к эфиру из Германии.

Навальный отметил, что медики по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

«Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул», - рассказал он.

Алексей Навальный также прокомментировал слова президента России Владимира Путина, что западные страны не предоставляют Москве биоматериалы и официальное заключение, подтверждающее, что оппозиционер был отравлен «Новичком».

«У России как страны-члена ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) имеются все медицинские данные, все доказательства. Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей», - сказал Навальный.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, проведя по просьбе берлинской клиники «Шарите» токсикологический анализ проб, взятых у Навального, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок».

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