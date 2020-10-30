Россия побила рекорд по выявленным случаям коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зафиксировано 18 283 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным с начала пандемии в стране.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4072 (22,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 59,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 582 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380 224 человека.



