[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки от коронавируса умерли 355 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 355 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 69 и Санкт-Петербурге – 36.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 27 656 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 599 976 человек, из них выздоровели — 1 200 560, под медицинским наблюдением остаются 380 224 пациента.

Новости по теме:

print
  • Как заражение COVID-19 влияет на когнитивные способности?
  • Мобильное приложение E-Mongolia для госуслуг за месяц скачали более 61 тыс. пользователей
  • Узбекистан вывез 299 граждан из Абхазии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com