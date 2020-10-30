В России за сутки от коронавируса умерли 355 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 355 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 69 и Санкт-Петербурге – 36.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 27 656 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 599 976 человек, из них выздоровели — 1 200 560, под медицинским наблюдением остаются 380 224 пациента.