В Нагорном Карабахе военные начали формировать женские роты

CentralAsia (CA) - В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, где идут боевые действия между Азербайджаном и Арменией, военные начали формировать женские роты, сообщает РИА Новости.



Ранее супруга премьер-министра Армении Анна Акопян также заявила, что собирается пройти военную подготовку и отправиться воевать в Карабах.



Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.