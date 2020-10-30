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  30 октября 2020
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Эмомали Рахмон в пятый раз принес президентскую присягу. Видео

CentralAsia (TJ) -  Во Дворце «Кохи Сомон» в Душанбе 30 октября прошла церемония инаугурации переизбранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

После вручения президентских символов – штандарта, знака, ордена «Ситораи президенти Точикистон» (Звезда президента Таджикистана) первой степени и удостоверения президента, Рахмон принес присягу.


«Я, в качестве президента, клянусь защищать Конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу», - сказал Рахмон.

Церемония инаугурации Эмомали Рахмона в нынешнему году, как и 2006 и в 2013 году, прошла без участия глав зарубежных государств, сообщает Asia-Plus.

В 1999 году, когда Эмомали Рахмон принимал президентскую присягу во второй раз, на церемонии присутствовали высокопоставленные зарубежные гости. На той церемонии, в частности, участвовал и выступил президент России Владимир Путин.

После завершения церемонии вступления в должность новоизбранного президента страны, кортеж главы государства направился на столичную площадь «Дусти», где состоится военный парад с участием солдат и офицеров силовых структур Таджикистана.

Президентские выборы в Таджикистане прошли 11 октября. По данным ЦИК, из пяти кандидатов Эмомали Рахмон получил более 90% голосов и был переизбран президентом страны.

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