Президент Узбекистана принял участие в Международном форуме северного экономического сотрудничеств

CentralAsia (UZ) - 30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил с докладом на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества, который прошел в городе Сеуле в формате видеоконференции.

Мероприятие прошло по инициативе главы Республики Корея Мун Чжэ Ина, и в этот раз в его работе приняли участие также лидеры Казахстана, Туркменистана и Монголии, сообщает пресс-службы президента.

В соответствии с повесткой дня были предметно рассмотрены вопросы тесной координации и совместного противодействия негативным последствиям глобального распространения коронавирусной инфекции, а также дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества.

В своем выступлении Мирзиёев подчеркнул востребованность тесной координации и широкого международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.

Предложено продолжить совместную работу по ключевым направлениям, в том числе по разработке эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями.

Обозначена особая актуальность развития эффективных региональных транспортных коридоров. Прежде всего речь идет о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора «Западная Европа – Западный Китай» с проектами новых железных дорог в регионе.

Также в соответствии с программой мероприятия на форуме выступили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, зачитано послание от Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.