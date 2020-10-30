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  30 октября 2020
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Открывается онлайн-выставка, посвященная жизни и творчеству литературного критика Виссариона Белинского

CentralAsia (CA) -  С 1 ноября по 31 декабря этого года стартует новая онлайн-выставка «Верю великой будущности России», раскрывающая жизненный и творческий путь литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848), автора классических статей о творчестве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова и других великих русских писателей.

На выставке представлены более тридцати графических работ народного художника России Бориса Лебедева, повествующих о ярких страницах биографии Белинского, среди которых – встречи и творческое общение с Михаилом Лермонтовым, Николаем Гоголем, Николаем Некрасовым, великим артистом Михаилом Щепкиным.

Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте: belinsky-vystavka.kg.

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