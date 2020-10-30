Открывается онлайн-выставка, посвященная жизни и творчеству литературного критика Виссариона Белинского

CentralAsia (CA) - С 1 ноября по 31 декабря этого года стартует новая онлайн-выставка «Верю великой будущности России», раскрывающая жизненный и творческий путь литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848), автора классических статей о творчестве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова и других великих русских писателей.



На выставке представлены более тридцати графических работ народного художника России Бориса Лебедева, повествующих о ярких страницах биографии Белинского, среди которых – встречи и творческое общение с Михаилом Лермонтовым, Николаем Гоголем, Николаем Некрасовым, великим артистом Михаилом Щепкиным.



Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.



Познакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте: belinsky-vystavka.kg.