В Узбекистане иммуномодуляторы продаются с наценкой до 90%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в некоторых аптеках на лекарства применяют наценку более 93 процентов вместо 20. В частности, наблюдаются большие наценки на препараты, повышающие иммунитет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Мохрухсор Тагаева на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По словам Тогаевой, было изучено наличие 91 наименований востребованных препаратов в аптеках и их розничные цены.

«В результате исследования выяснилось, что в 30 из 140 аптек было использовано до 93% наценок вместо 20%, а в 17 случаях срок действия препаратов был истекшим. Кроме того, были выявлены продажа незарегистрированных и недокументированных лекарств, нелицензионная деятельность в 18 случаях и другие нарушения», - отметила Тогаева.

К ответственности за нарушения привлечено 28 аптек, потребителям возвращено 2,8 млн сумов (270 долларов США). Кроме того, в соответствующие органы были отправлены документы о грубых нарушениях условий лицензии.

По словам Мохрухсор Тогаевой, с 23 июля по 9 октября 2020 года Агентство по защите прав потребителей провело мониторинг более чем 3000 аптек.