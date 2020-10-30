В Узбекистане судят 51 руководителя частных агентств занятости, обманувших граждан на $7,6 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане возбуждены уголовные дела в отношении 51 руководителя и должностного лица 11 частных агентств занятости. Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Согласно официальному сообщению, этими фирмами было присвоено около 79,1 миллиардов сумов (7,6 млн. долларов США), принадлежащих 9 338 гражданам.

На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 103 частных агентств по трудоустройству, из которых 75 имеют лицензию, а 25 в настоящее время работают по этой лицензии. Они направили в 2019-2020 годах 3214 граждан на работу в Россию, Турцию, Литву, Латвию, Польшу, Болгарию, ОАЭ, Беларусь, Японию, Казахстан, Украину и Катар.

Ранее сообщалось о сотнях узбекистанцах, пострадавших в результате деятельности частных агентств занятости. Некоторые обманутые граждане устроили акцию протеста на главной площади "Мустакиллик" ("Независимости") в Ташкенте.

Из-за случаев обмана граждан 13 августа 2020 года были внесены изменения и дополнения в Закон «О частных агентствах занятости». Закон вступит в силу в следующем месяце. Согласно новому закону, частные агентства занятости в Узбекистане теперь будут взимать плату за услуги не с соискателей, а с работодателя.