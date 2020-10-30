Установлена личность террориста, убившего трех человек во французской Ницце

CentralAsia (CA) - Французские правоохранители установили по карточке итальянского Красного Креста личность террориста, накануне убившего в Ницце, в соборе Богоматери троих человек, сообщает Euronews.

Выяснилось, что нападавший прибыл на Лампедузу 20 сентября, и уже 9 октября перебрался во Францию. Итальянские власти заявили, что 21-летний злоумышленник рожден в Тунисе и что его обязали покинуть Апеннины. На территории Франции он находился нелегально.

Камеры видеонаблюдения железнодорожного вокзала зафиксировали злоумышленника около семи утра в четверг, он вышел из здания около четверти девятого, в церковь, которая находится в нескольких сотнях метров от вокзала, он вошел в половине девятого.

Он был вооружен ножом, длина лезвия которого составляла 17 сантиметров.

Он отрезал голову 70-летней прихожанке, нанес множественные ножевые ранения пономарю, который погиб на месте, и еще одной женщине, которой было 44 года, бразильянке, матери троих детей, хотя она сумела выбежать из церкви и забежать в ближайший бар. Там она и скончалась.

В Ниццу немедленно вылетел президент Франции Эммануэль Макрон, там он заявил: «Во Франции есть лишь одна община — это французы. И я хочу заявить всем французским гражданам, вне зависимости от их вероисповедания, что мы должны сохранять единство перед лицом подобной угрозы».

Теракт в Ницце был совершен менее двух недель спустя после убийства учителя Самюэля Пати, которому отрезал голову 18-летний Абдуллах Анзоров, в марте этого года, по достижению совершеннолетия получивший во Франции статус беженца.

Это второй теракт, совершенный исламистами в здании католического храма.

Четыре года назад в Сент-Этьен-дю-Рувре в церкви Святого Стефана двое вооруженных ножами боевиков взяли в заложники пять человек, среди которых был один священник, две монахини и два прихожанина. Настоятелю храма 85-летнему Жаку Амелю нападавшие перерезали горло.