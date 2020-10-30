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  30 октября 2020
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В Туркменистане продолжается отстрел бездомных собак, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В городе Байрамали Марыйского велаята Туркменистана трое людей на внедорожнике Toyota HILUX с номерами госучреждения утром 28 октября убивали бездомных собак. Об этом 29 октября сообщило радио «Азатлык».

Источники издания заявили, что люди, двое из которых были одеты в военную форму, стреляли в собак из двуствольного охотничьего ружья, не выходя из машины. Они убивали животных на глазах у прохожих и не предпринимали мер безопасности. Некоторые местные жители начали ругаться со стрелками, опасаясь, что те могут попасть в людей. Но люди из внедорожника ответили, что если они будут выходить из машины и оглядываться, собаки успеют убежать.

Также жители Байрамали заявляют, что в последний месяц в городе травят кошек. Сотрудники коммунальных служб подкидывают отравленные куски мяса в подвалы.

Госслужащие в частных беседах объясняют борьбу с бродячими животными тем, что те якобы распространяют заразные болезни. Однако о COVID-19, как в начале эпидемии, они уже не заявляют. Чаще разговоры сводятся к бешенству.

Массовое истребление бродячих животных уже много лет периодически проводится в разных городах Туркменистана. Защитники животных обращают внимание на то, что собак и кошек убивают с особой жестокостью. Нередко жертвами отловщиков становятся домашние питомцы.

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