В США более 81 млн избирателей проголосовали досрочно на президентских выборах

// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) - В США более 81 миллиона человек досрочно проголосовали на президентских выборах, следует из данных портала United States Elections Project.

Общее количество проголосовавших досрочно на 30 октября составило 81 352 960 человек. Регионом, лидирующим по данному показателю, является Техас (проголосовали 8,52 миллиона американцев). Далее следуют Калифорния (8,48 миллиона), Флорида (7,39) и Северная Каролина (3,87).

На предстоящих всеобщих выборах американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.