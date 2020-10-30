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  30 октября 2020
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В Каракалпакстане мужчину буду судить за похищение девушки с целью женитьбы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане парень со своими приятелями похитил девушку, чтобы жениться на ней, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.

13 октября 30-летний Д.Е. вступив в предварительный сговор со своими знакомыми похитили 24-летнюю Г.С., с целью женитьбы.

Выследив девушку осле работы на пересечении улицы Сари-Олтин и Маденият Канлыкульского района, парни проследовали её и, насильно усадив в машину, отвезли ее в дом парня.

В свою очередь Г.С. отказавшись принять руку и сердце Д.Е., обратилась с заявлением в правоохранительные органы..

В ходе доследственной проверки, автомашина была изъята и опечатана в качестве вещественного доказательства.

По данному факту Следственной группой при ОВД Канлыкульского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 136 (Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Правонарушителям грозит штраф до 25 базовых расчетных величин либо обязательные общественные работы или исправительные работы до 3 лет. Также предусматривается ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

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