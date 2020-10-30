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  30 октября 2020
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В Израиле ослабляют карантин, введенный из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Спустя менее двух недель после первого частичного снятия жестких ограничений власти Израиля объявили о дальнейшем ослаблении локдауна. В ночь на пятницу кризисный штаб принял решение об открытии с соблюдением мер безопасности начальных школ, сообщает Deutsche Welle.

С воскресенья в Израиле вновь разрешено сдавать квартиры и дома для отпускников. В молельных домах можно будет собираться численностью до 10 человек. Вновь открываются парикмахерские и косметические салоны. Через неделю планируется открыть магазины, но лишь в случае, если суточный прирост удержится на уровне до 500 случаев в сутки.

Израиль был первой страной, которая ввела повторный карантин. В результате жестких ограничительных мер, вступивших в силу 24 сентября, число заражений значительно снизилось. За минувшие сутки было выявлено 630 новых случаев. Месяц назад этот показатель достигал 8000 случаев. Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 сократилось за этот период наполовину.

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