Узбекистан освоил с начала года $7,2 млрд иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции

CentralAsia (UZ) - В период с января по сентябрь общий объем освоенных иностранных инвестиций составил $7,2 млрд (из них в основной капитал – $5,7 млрд), в том числе $4,9 млрд – прямые иностранные инвестиции, и $2,3 млрд – средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Как сообщает uzreport.news, наиболее привлекательными для иностранных инвесторов по итогам отчетного периода стали электротехническая отрасль (рост – в 25 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), сфера ИКТ (рост – в 3,6 раза) и химическая промышленность (рост – в 1,2 раза).

Значительный прирост показателей инвестиционной деятельности обусловлен, в том числе увеличением притока средств, выделенных Узбекистану международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, основная часть которых приходится на финансовые организации правительства Японии – JICA и JBIC (20% по отношению к общему объёму, или $470,8 млн), Азиатский банк развития (16,6%, или $380 млн), Всемирный банк (11,2%, или $256,8 млн), Исламский банк развития (3,6%, или $81,2 млн) и другие.

Данные средства были направлены на реализацию проектов в сферах нефтегазовой отрасли ($884,3 млн), сельского и водного хозяйства ($461,9 млн), химической промышленности ($272 млн), энергетики ($205,7 млн), транспортно-логистического сектора ($171 млн), здравоохранения ($70,0 млн) и образования ($32,4 млн).