Алишер Усманов пожертвовал Сардинии €500 000 на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов пожертвовал итальянскому региону Сардиния €500 000, пишет Forbes Russia.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который получаю на этом прекрасном острове последние 30 лет и в настоящий момент. Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 000 на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле. Прошу вас направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья и жизни ваших соотечественников», — написал Усманов в письме.

Миллиардер владеет недвижимостью на Сардинии, отмечает издание и напоминает, что регулярно посещает итальянский регион.

«У меня с Италией все-таки особые отношения — я живу почти все лето на Сардинии», — говорил Усманов. В сентябре 2018 года он стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.

Предприниматель уже жертвовал региону средства на борьбу с COVID-19 в первую волну пандемии. Ранее Алишер Усманов также жертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в России и Узбекистане.