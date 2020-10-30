В Узбекистане намерены повысить минимальный возраст продажи алкогольных и табачных изделий

CentralAsia (UZ) - Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства предложило внести поправки в закон «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции».

Новыми правилами предлагается ограничить продажи алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 21 года. На данный момент минимальный возраст составляет 20 лет.

В документе отмечается, что при продаже алкогольной или табачной продукции продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст. В случае отсутствия документа продавец вправе отказать в продаже вышеуказанных изделий.

Обсуждение законопроекта продлится до 13 ноября 2020 года.