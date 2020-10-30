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  30 октября 2020
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В городах России пройдет выставка узбекских товаров Made in Uzbekistan

CentralAsia (UZ) -  В четырех городах Российской Федерации пройдет выставка узбекских товаров под названием Made in Uzbekistan. Об этом сообщило национальное агентство УзА.

Выставочные мероприятия организуются «с целью активизации и расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Узбекистаном и Россией, а также ознакомления российских деловых кругов и общественности с товарами, производимыми в республике».

С 10 по 14 ноября выставка пройдет в Самаре, а 23-24 ноябрь – в Санкт-Петербурге. Жители Казани ознакомятся с продукцией узбекских предприятий 1 и 2 декабря. Заключительная выставка запланирована в Москве на 15-16 декабря текущего года

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