Центробанки Узбекистана и Турции продали золота больше всех, - отчёт

CentralAsia (UZ) - Центральные банки продали золота больше, чем купили впервые с 2010 года (нетто-продажа), поскольку некоторые правительства использовали рекордные цены, чтобы получить допдоходы во время кризиса для борьбы с пандемией COVID-19.

В августе мировая цена драгметалла обновляла рекорд не раз, и в это время инвестиционный спрос на золото в мире вырос в 1,9 раза – до 1,131 тысячи тонн. Поэтому мировые центробанки воспользовались моментом и продали в третьем квартале 12,1 тонны золотых слитков по сравнению с покупкой 141,9 тонны в этот период годом ранее, следует из нового отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Центробанки Узбекистана и Турции продали золота больше всех, а из России зафиксирована впервые за 13 лет нетто-продажа золота на экспорт в размере 1,2 тонны, по данным Bloomberg. В предыдущие годы ЦБ РФ ежегодно обновлял рекорды по покупке золота в запасы, но с 1 апреля 2020 года прекратил покупку. С этого момента запасы золота не менялись. По данным ЦБ РФ, к 1 октября 2020 года в запасах было 2,3 тысячи тонн драгметалла. В деньгах это примерно четверть от золотовалютных резервов страны. Золото, скорее всего, продавали в это время частные банки.

Такие массовые продажи привели к снижению цен на 10% с рекордного уровня свыше 2075 долларов в августе 2020 года до 1866 долларов за тройскую унцию к 29 октября. Общий спрос на золото за год упал на 19% в третьем квартале.

Первые заметные продажи золота Центробанками начались в августе. В августе Центробанк Узбекистана лидировал по продажам, экспортировав 31,7 тонны золота, и суммарно на 5,8 миллиарда долларов с января. Турецкий ЦБ в августе увеличил свои запасы золота, став крупнейшим покупателем в мире с 194 тоннами закупок в этом году на сумму около 12,9 миллиарда долларов. По оценкам WGC, к сентябрю золото составляло 49% общих чистых золотовалютных запасов Турции.

Но осенью Турция вмешалась в конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха, а вскоре турецкий президент Эрдоган затеял скандал с французским коллегой из-за убийства после оскорбления исламской веры и призвал не покупать французские товары и продукты. В итоге курс турецкой лиры не раз обновил исторический минимум и Центробанк Турции вынужден был продавать золото и валюту из резервов для поддержки лиры.

На фоне продажи золота Центральными банками частные инвесторы наоборот увеличили покупки драгметалла. Инвестиции частных инвесторов в золотые слитки и монеты подскочили до 222,1 тонны в третьем квартале – это в 1,5 раза больше, чем в этот период годом ранее. На большинстве крупных розничных инвестиционных рынках наблюдался сильный рост, но наибольший рост пришелся на западные рынки, и на рынках в Китае, Турции.