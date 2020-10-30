Мечети Туркменистана остаются закрытыми до 1 декабря

CentralAsia (TM) - Ограничение на посещение мечетей в Туркменистане, введенные в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, продлевается.

В связи с этим мечети и места паломничества страны будут оставаться закрытыми до 1 декабря, сообщает Муфтият Туркменистана.

Азаны будут звучать по-прежнему пять раз в день.

Все мечети и места паломничества Туркменистана закрылись на профилактику 13 июля.