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  30 октября 2020
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Мечети Туркменистана остаются закрытыми до 1 декабря

CentralAsia (TM) -  Ограничение на посещение мечетей в Туркменистане, введенные в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, продлевается.

В связи с этим мечети и места паломничества страны будут оставаться закрытыми до 1 декабря, сообщает Муфтият Туркменистана.

Азаны будут звучать по-прежнему пять раз в день.

Все мечети и места паломничества Туркменистана закрылись на профилактику 13 июля.

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