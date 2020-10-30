В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, разрушены несколько домов (видео)

CentralAsia (CA) - У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

После землетрясения были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8, передает HaberTurk.

Землетрясение привело к разрушению и повреждению домов в провинции Измир, сильно пострадали районы Борнова и Байраклы. По словам главы муниципалитета Измира Тунча Сойера, было разрушено минимум 20 зданий.

Телеканал NTV передает, что стихия привела к небольшому цунами в городе Сеферихисар на западном побережье. Улицы оказались затоплены водой, которая поднялась на 1 м.

Подземные толчки также ощущались в Айдыне, Мугле, Манисе, Денизли, Чанаккале и других ближайших провинциях.

«На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство, — заявили РБК в пресс-службе посольства России.

По данным Геологической службы США (USGS), которая оценила магнитуду землетрясения в 7,0, эпицентр находился в Эгейском море на глубине 10 км, в 30 км от Измира и в 14 км от населенного пункта Неон-Карловаси на греческом острове Самос. Стихийное бедствие привело к разрушению зданий на Самосе, последствия ощущались и на Крите.

В конце января на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение мощностью 6,8, погибли более 40 человек.