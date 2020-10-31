Монголия закрыла два КПП на границе с Россией

- Монголия, происшествия
- 7:49, 31 октября 2020
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CentralAsia (MNG) -
30 октября правительство Монголии приняло решение закрыть два пункта пропуска на границе с Россией на 21 день после того, как у двух водителей грузовиков было подтверждено наличие коронавируса.
Закрыты именно пограничные переходы; Цагаан Нуур и Боршоо были открыты для перевозки грузов – в основном российского топлива для Монголии.
По словам представителей здравоохранения, двое российских водителей, у которых было подтверждено наличие коронавируса, были отправлены обратно.
На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 30 водителей грузовиков, въехавших в Монголию. До сих пор в Монголии было зарегистрировано только 340 подтвержденных случаев коронавируса – все они завозные.
Коронавирус в Монголии
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