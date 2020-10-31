Монголия закрыла два КПП на границе с Россией

CentralAsia (MNG) -

30 октября правительство Монголии приняло решение закрыть два пункта пропуска на границе с Россией на 21 день после того, как у двух водителей грузовиков было подтверждено наличие коронавируса.

30 октября правительство Монголии приняло решение закрыть два пункта пропуска на границе с Россией на 21 день после того, как у двух водителей грузовиков было подтверждено наличие коронавируса.

Закрыты именно пограничные переходы; Цагаан Нуур и Боршоо были открыты для перевозки грузов – в основном российского топлива для Монголии.

Закрыты именно пограничные переходы; Цагаан Нуур и Боршоо были открыты для перевозки грузов – в основном российского топлива для Монголии.

По словам представителей здравоохранения, двое российских водителей, у которых было подтверждено наличие коронавируса, были отправлены обратно.

По словам представителей здравоохранения, двое российских водителей, у которых было подтверждено наличие коронавируса, были отправлены обратно.