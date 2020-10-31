Азербайджан и Армения договорились не стрелять по мирным объектам и населению

CentralAsia (CA) - Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве 30 октября.

Сопредседатели группы ОБСЕ Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США встретились с главами МИД враждующих сторон Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

По итогам встречи сторонам удалось добиться следующих договоренностей:

Не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;

Активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;

Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;

Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.

Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны уже больше месяца применяют авиацию, артиллерию и танки. Счет погибшим и раненым идет на тысячи.

10 октября главы МИД враждующих сторон встречались в Москве. По итогам переговоров Баку и Ереван договорились о прекращении огня, однако на следующий день оно было нарушено. Спустя неделю при содействии России в ходе телефонных переговоров снова было достигнуто соглашение о перемирии, которое также сорвалось.

25 октября представители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне, где опять договорились прекратить обстрелы. Однако в течение часа после перемирия Баку и Ереван снова обвинили друг друга в его нарушении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «оптимальным решением» карабахского конфликта станет ввод российских миротворцев в спорный регион. В Кремле ответили, что миротворцы могут быть введены только после согласия обеих сторон.