Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о теракте в Ницце

CentralAsia (CA) - Сотрудники французских правоохранительных органов задержали второго человека в рамках уголовного дела, возбужденного после теракта в Ницце 29 октября. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на близкий к следствию источник.

По данным газеты, он был задержан в ходе рейда около 19:00 по местному времени в Ницце и помещен под стражу. Речь идет о 35-летнем местном жителе, которого подозревают в общении с напавшим на людей с ножом преступником за день до теракта.

Обвинения против него пока что не выдвинуты, следствие устанавливает его возможные связи с убийцей. Ранее 29 октября полиция задержала 47-летнего мужчину по этому же делу. Его также подозревают в контактах с преступником.

Теракт в Ницце произошел утром 29 октября в соборе Нотр Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, обезглавив двух из них на месте. Третья жертва преступника умерла от полученных ран на улице.

Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Пока на него надевали наручники он повторял слова «Аллах Акбар». Как позже сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, преступником оказался 21-летний выходец из Туниса.

У него с собой были найдены документы итальянского Красного Креста. Мужчина прибыл во Францию из Италии в начале октября. До этого через остров Лампедуза он приплыл в Италию из Туниса.