За сутки 461 случай коронавируса зафиксирован в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 31

Алматы - 21

Шымкент - 6

Акмолинская область - 39

Актюбинская область - 6

Алматинская область - 14

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 233

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 13

Карагандинская область - 16

Костанайская область - 12

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 25

Северо-Казахстанская область - 21

Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлены 111953 заболевших коронавирусом. Выздоровели 106 310 человек.

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