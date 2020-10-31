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  31 октября 2020
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За сутки 461 случай коронавируса зафиксирован в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 31
Алматы - 21
Шымкент - 6
Акмолинская область - 39
Актюбинская область - 6
Алматинская область - 14
Атырауская область - 12
Восточно-Казахстанская область - 233
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 13
Карагандинская область - 16
Костанайская область - 12
Мангистауская область - 6
Павлодарская область - 25
Северо-Казахстанская область - 21
Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлены 111953 заболевших коронавирусом. Выздоровели 106 310 человек.

Коронавирус в Казахстане
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