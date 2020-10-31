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  31 октября 2020
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Испания продлит режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая

CentralAsia (CA) -  Конгресс депутатов Испании поддержал продление режима чрезвычайного положения ("режима повышенной готовности"), введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, до 9 мая.

Как сообщает El Mundo, предложение премьер-министра Педро Санчеса одобрили 194 парламентария, 53 высказались "против", еще 99 воздержались.

"Правительство осознает, что испанцы начинают уставать, но сейчас не время ослаблять меры. Нам предстоят недели, месяцы, которые будут очень тяжелыми", - заявил глава минздрава.

Только за последнюю неделю в стране выявлены почти 107 тысяч новых случаев COVID-19.

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