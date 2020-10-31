В Таджикистане число случаев COVID‑19 достигло 10 977

CentralAsia (TJ) - На 30 октября в Таджикистане зафиксировано 10 977 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Это составляет 0,02% от общего количества зараженных.

По данным Минздрава, в стране от коронавируса погибло уже 82 человека, летальность составляет 0.75%.

Полностью вылечили от вируса 10 182 человек, восстановление составляет 92.76%. Таджикистан занимает 109 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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