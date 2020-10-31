Риски для здоровья туристов во время пандемии «относительно низки», - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Увеличение масштабов тестирования на коронавирус сделало путешествия сейчас более безопасными с эпидемиологической точки зрения. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.

По его словам, теперь международные поездки стали «относительно безопасными» и представляют «относительно невысокий риск» для здоровья. При этом он отметил, что полностью обезопасить путешествия сейчас невозможно.

«Странам приходится идти на компромисс между риском передачи инфекции от прибывающего путешественника и социально-экономической выгодой от разрешения путешествий», — сказал Райан.

Он отметил, что безопасность путешествий стала возможной благодаря тестированию на COVID-19 при въезде в страну и другим карантинным мерам. «Сейчас мы анализируем все это. И в ближайшее время опубликуем новые рекомендации», — добавил эксперт ВОЗ.

Весной 2020 многие страны закрывали границы и приостанавливали авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Восстанавливаться туристическая отрасль начала только летом, однако в связи со второй волной COVID-19 в Европе, для путешественников начали возвращать ограничения.

В июне эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) сообщили, что наиболее безопасными направлениями для туризма в 2020 году будут Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Канада, Португалия, Саудовская Аравия и Мексика. Такие выводы были сделаны в соответствии со специально разработанным протоколом «Безопасные путешествия», в который входит оценка отелей, ресторанов, авиакомпаний, вокзалов и аэропортов и других учреждений и организаций из туристической отрасли.