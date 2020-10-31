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  31 октября 2020
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Посольство Узбекистана поможет ребенку и его отцу, несколько месяцев прожившим в хижине в лесу
Предыстория: В Подмосковье обнаружили бездомного ребёнка, который проживал в самодельной хижине с отцом из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В посольстве Узбекистана рассказали, что в курсе истории о восьмилетнем мальчике-маугли, который вместе с отцом живёт в лагере для бездомных в лесу, и находятся в контакте с районными отделами опеки и внутренних дел. Отмечается, что мужчина является гражданином этой республики.

"Сработав на опережение, предложили свою помощь. Помощь по установлению личности его, его отца и возможному оформлению сертификатов на возвращение в Узбекистан", — сообщили Лайфу в диппредставительстве.

Там также отметили, что сейчас ожидают обратной связи от мужчины с ребёнком.

Как уже сообщалось, восьмилетнего мальчика-маугли заметили на детской площадке, куда он ходит поиграть со сверстниками. Оказалось, что живёт ребёнок в лесной хижине рядом с бомжами. Мать мальчика умерла два месяца назад.

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