Посольство Узбекистана поможет ребенку и его отцу, несколько месяцев прожившим в хижине в лесу

CentralAsia (UZ) - В посольстве Узбекистана рассказали, что в курсе истории о восьмилетнем мальчике-маугли, который вместе с отцом живёт в лагере для бездомных в лесу, и находятся в контакте с районными отделами опеки и внутренних дел. Отмечается, что мужчина является гражданином этой республики.

"Сработав на опережение, предложили свою помощь. Помощь по установлению личности его, его отца и возможному оформлению сертификатов на возвращение в Узбекистан", — сообщили Лайфу в диппредставительстве.

Там также отметили, что сейчас ожидают обратной связи от мужчины с ребёнком.

Как уже сообщалось, восьмилетнего мальчика-маугли заметили на детской площадке, куда он ходит поиграть со сверстниками. Оказалось, что живёт ребёнок в лесной хижине рядом с бомжами. Мать мальчика умерла два месяца назад.