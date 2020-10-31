Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих населенных пунктов

CentralAsia (CA) - Армянские военные обстреляли азербайджанские населенные пункты и позиции в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что накануне стороны договорились не атаковать гражданские объекты в регионе. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из различного оружия, в том числе артиллерийского и ракетного, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и наши населенные пункты. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, на территории Азербайджана под обстрел попали Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы. В Нагорном Карабахе бои продолжились на Ходжавендском, Агдаринском и Губадлинском направлениях фронта, сообщили в ведомстве.

По его данным, в ходе боев 30 октября и в ночь на 31 октября азербайджанские военные уничтожили два танка Т-72, три боевых машины пехоты, по две реактивных системы залпового огня «Смерч» и «Град» и один зенитный ракетный комплекс «Оса».

«В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку», — добавили в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении, в свою очередь, обвинили Азербайджан в обстреле не только своих позиций в Нагорном Карабахе, но и «мирных поселений и объектов гражданской инфраструктуры». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Кроме того, Ереван вновь заявил, что Баку применил фосфорное оружие, запрещенное международным правом.