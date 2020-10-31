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  31 октября 2020
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На востоке Узбекистана женщина утопила себя и своих двух детей из-за «50 соток земли»

CentralAsia (UZ) -  В Янгикурганском районе Наманганской области на территории водохранилища «Эски ер» обнаружены тела трех человек, сообщает Генпрокуратура Узбекистаеа.

По данным ведомства, следствие показало, что инцидент произошел 26 октября примерно в 17:00 часов. 36-летняя жительница махалли «Навкент» оставила предсмертную записку, где указала, что ее гражданский муж отдал своему брату 50 соток земли из имеющихся 2 гектаров, выделенных для посадки тутовника.

Мать, которая возмутилась данным решением, пришла к водохранилищу с двумя несовершеннолетними детьми и бросила их в воду. Убедившись в том, что дети погибли, женщина бросилась в водохранилище и покончила с собой.

По данному факту прокуратура Наманганской области возбудила уголовное дело по п «а», ч. 2 ст. 97 УК РУз (Умышленное убийство двух или более лиц). Ведется следствие.

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