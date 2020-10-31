В российской больнице прогремел взрыв. От прекращения подачи кислорода скончались два пациента

CentralAsia (CA) - В Челябинске произошел взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета.



Как пишет ТАСС, по данным Министерства здравоохранения региона, произошел взрыв будки для хранения баллонов с кислородом.

По данным Znak.com, со ссылкой на прокурора Челябинской области Виталия Лопиа, при временном отключении кислорода после взрыва и пожара в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска умерли двое пациентов.

«По предварительным данным, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента», — заявил он, добавив, что сейчас эта информация проверяется.

По его словам, замгенпрокурор России Игорь Ткачев организовал прокурорскую проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе тех, кто отвечал за работу кислородной будки.

По данным МЧС России, причиной пожара в поликлинике стала разгерметизация двухкубового кислородного баллона. Кислородная будка из сэндвич-панелей была пристроена к корпусу площадью 2,8 тыс. кв. м.