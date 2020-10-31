В Челябинске опровергли смерть двух человек после пожара и взрыва

CentralAsia (CA) - Смерть двух человек в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска, предварительно, не связана со взрывом и пожаром. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Текслер, передает ТАСС.

«На самой ковидной базе в Горбольнице №2, где как раз произошел взрыв газового оборудования, с утра были умершие. Мы заслушивали реаниматолога, он не связывает пожар с погибшими», — заявил он.

В пресс-службе администрации Челябинска также заявили РБК, что сообщения о смерти двух пациентов в результате временного отключения кислорода после взрыва и пожара в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска, не соответствуют действительности.

«Жертв и пострадавших нет», — заверили там.

В областном минздраве также сообщили, что при эвакуации не было ни серьезно пострадавших, ни погибших.

Ранее прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил порталу Znak.com, что, по предварительным данным, при временном отключении кислорода после происшествия в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска умерли двое пациентов. Однако он подчеркнул, что эта информация проверяется.

