Туркменистан получил в дар новые аппараты для диагностики туберкулеза, - СМИ

CentralAsia (TM) - Программа развития ООН и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией планируют до 2024 года обеспечить даже самые отдаленные этрапы Туркменистана аппаратурой для проведения тестирования на туберкулез по современной методике Xpert MTB/RIF (на анализаторах GeneXpert). Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ПРООН в Туркменистане.

Однако в распоряжение turkmen.news попал доклад туркменского отделения ВОЗ за 2019 год, из которого следует, что даже уже поставленные в страну аппараты GeneXpert используются не на полную мощность.

Полностью автоматизированный тест Xpert MTB/RIF был одобрен ВОЗ в 2010 году. Его называют первым революционным открытием в сфере диагностики туберкулеза с тех пор, как более ста лет назад исследователи научились находить возбудителей этого заболевания в мазках мокроты. Обычный анализ мокроты обладает низкой чувствительностью в случае с ВИЧ-положительными пациентами, а бакпосев занимает от трех до шести недель. Тест Xpert MTB/RIF лишен этих недостатков. Он может с высокой точностью выявить туберкулез, в том числе лекарственно устойчивый, всего за два часа. Это позволяет охватывать исследованиями большее количество людей и начинать лечение на ранних стадиях.

В Туркменистан аппараты GeneXpert были поставлены в 2013 году. При поддержке ПРООН на грантовые средства Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией новыми диагностическими приборами оснастили Национальную референс-лабораторию в инфекционной больнице ашхабадского района Чоганлы и все пять велаятских лабораторий.

Однако в закрытом докладе, который в 2019 году подготовил для ВОЗ доктор Владимир Антоненко, говорилось о сложностях с внедрением новых технологий. «Большинство лабораторий не используют аппараты GeneXpert на полную мощность», — отмечал автор доклада. Он рекомендовал властям Туркменистана расширять диагностику методом Xpert MTB/RIF, в частности, за счет совершенствования механизмов доставки биоматериала в лаборатории, где есть аппараты.

В докладе отмечается, что с 2016 года количество проведенных тестов Xpert MTB/RIF все же увеличилось примерно в 2,5 раза. В 2016 году были проведены 4198 тестов, а в 2018 — 10 482 (в том числе 2071 тест оказался положительным). При этом решающую роль в диагностике туберкулеза в Туркменистане по-прежнему играет микроскопия мазков. Их в 2018 году было проверено почти 140 тысяч (примерно 60% — для диагностики, 40% — в рамках наблюдения за больными туберкулезом).

Из тех мазков, что были взяты для диагностики, положительными оказались около 3%. Ситуация в разных регионах сильно отличается: в Ашхабаде доля положительных мазков составляла 0,8%, а в Дашогузе — 9,5%.

Автор предупреждает, что опирается на информацию всех диагностических лабораторий, кроме специализированной лаборатории Департамента исполнения наказаний. Эта структура не отчитывается ни перед Национальной референс-лабораторией, ни перед ВОЗ. Между тем, туберкулез считается «тюремным» заболеванием. Именно ситуация с этой инфекцией в местах лишения свободы представляет особый интерес. Кстати, аппарат GeneXpert в лаборатории ГСИН есть. Но как он применяется и применяется ли вообще — остается неизвестным.